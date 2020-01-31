Старший помощник капитана танкера несколько раз ударил ножом одного из своих подчиненных. Конфликт, возникший на борту судна, находившегося в Азовском море в районе порта Кавказ, запечатлела камера видеонаблюдения.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевший конфликт на борту танкера, находившегося в Азовском море в районе порта "Кавказ".Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО, между членами экипажа судна "на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла потасовка". Участники противостояния не ограничивали себя в средствах, и в ход пошел кухонный нож.Старший помощник капитана танкера нанес четыре удара одному из своих подчиненных. Пострадавший получил проникающие колото-резаные ранения грудной клетки.Старпом стали фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".Правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП, а подозреваемый помещен под домашний арест.