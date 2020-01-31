Правительство Чувашской Республики ушло в отставку в полном составе. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев, сообщает ТАСС. Я думаю, ..

Правительство Чувашской Республики ушло в отставку в полном составе. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев, сообщает ТАСС."Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность", – цитирует егоНиколаев добавил, что собирается обсудить планы реализации национальных проектов с кабинетом министров. "У нас в приоритете стоит большая работа", – подчеркнул врио главы Чувашии.Напомним, 29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за "утраты доверия". Губернатор прославился своими скандальными заявлениями. В частности, он призвал "мочить" всех журналистов за непроверенную информацию, сообщает .