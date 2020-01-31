Причиной гибели четырех человек в Петушках мог стать поддельный алкоголь. Такова последняя версия ЧП во Владимирской области. Как уже рассказывала ГТРК Владимир, информация о трагедии появилась накануне.

Причиной гибели четырех человек в Петушках мог стать поддельный алкоголь. Такова последняя версия ЧП во Владимирской области.Как уже рассказывала ГТРК "Владимир", информация о трагедии появилась накануне. Один мужчина сразу умер от отравления, троих пострадавших доставили в больницу. Но помочь им врачи не смогли. Информацию подтвердили в СК по Владимирской области. Среди погибших — молодая многодетная женщина, мать пятерых детей. Остальные жертвы — молодые люди из Рязанской области, приехавшие на заработки.Изначально у следственных органов была версия, что все погибшие употребили внутрь техническую жидкость. Этот вариант вызвал большие сомнения у местных жителей. По их мнению, несчастье случилось с приличными людьми, которые вряд ли стали бы пить "незамерзайку". Вполне вероятно, что кто-то угостил погибших фальсификатом. Возможно, это был так называемый коньячный спирт из деревни Аннино.Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности, продолжается.