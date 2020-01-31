42-летняя жительница эртильского села (Воронежская область) оказалась на скамье подсудимых из-за издевательств над приемным ребенком. Истязания были жестокими и изощренными.

42-летняя жительница эртильского села (Воронежская область) оказалась на скамье подсудимых из-за издевательств над приемным ребенком. Истязания были жестокими и изощренными.15-летний мальчик рос в нормальной семье, но рано потерял маму, которая трагически погибла. Никто из родственников не решился усыновить ребенка. В результате несовершеннолетний оказался в интернате, там он провел несколько лет.Екатерина Юрова взяла под опеку трех мальчиков 2004 и 2005 годов рождения. По какой-то причине она не взлюбила старшего из приемных сыновей. Издевательства над ребенком продолжались с лета 2016 по 2018 год.По словам мальчика, новая мать засовывала ему в трусы крапиву, стараясь таким образом сделать больно несовершеннолетнему. Кроме того, женщина заставляла подростка пить мочу, а еще запирала в сарае на ночь без еды и воды, сообщает ГТРК "Воронеж".Приемные дети постоянно работали на огороде. В школу ребята не ходили, поскольку по инициативе матери находились на домашнем обучении. Два раза в неделю к мальчикам приходили учителя.Следователи рассказали, что женщина возила старшего сына в багажнике, била его веревкой, скалкой, половником. Кроме того, Юрова пыталась утопить ребенка — держала мальчика под водой, пока он не начинал захлебываться. После этого случая подросток попал в больницу с приступом эпилепсии.Несовершеннолетний больше не мог терпеть издевательства, потому начал сбегать из дома. Его несколько раз искали всем селом. Соседи подмечали, что в семье ребенка не все ладно, поскольку видели на мальчике следы побоев. Односельчане написали письмо в администрацию с просьбой защитить детей.Сотрудники опеки организовали внеплановую проверку, результаты которой продемонстрировали ужасные условия проживания несовершеннолетних. Мальчики спали в гараже на матрасах, постеленных на полу. У детей был истощенный вид, травмы.Кроме того, во время следствия Юрова пыталась шантажировать свидетеля, таким образом требуя дать показания в ее пользу.На суде женщина не признала свою вину в преступлениях. При этом подсудимая отметила, что ее отношения со старшим сыном действительно были сложными, но она не проявляла к нему жестокости.В настоящее время трое ребят находятся в интернате. Женщина намерена доказать свою невиновность и забрать мальчиков домой. В отношении обвиняемой возбуждены дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.Ранее сообщалось о вопиющем случае в Омске. Отчим издевался над ребенком, заставляя его становиться голыми коленями на гречку. Издевательства мужчина записывал на видео.