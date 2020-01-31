Президент России Владимир Путин в связи со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим.

Президент России Владимир Путин в связи со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.Отмечается также, что руководитель страны выразил надежду на то, что благодаря энергичным мерам, принимаемым властями КНР, распространение заболевания будет остановлено, а ущерб от него минимизирован.Российский лидер выразил готовность помочь южному соседу, отметив, что все компетентные ведомства в РФ нацелены на самое тесное взаимодействие с китайскими коллегами.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшие часы РФ направит в КНР партию защитных масок, не исключив также отправку в Китай российских врачей-эпидемиологов для помощи в борьбе с коронавирусом.С декабря 2019 года в Китае зарегистрировано уже 9692 подтвержденных случая заболевания, умерло 213 человек, вылечен 171 пациент.30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно о первых заболевших коронавирусом в России — двух гражданах Китая.