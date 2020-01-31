В эти дни исполняется 75 лет одному из ключевых событий в истории Второй мировой войны - Ялтинской конференции. Сегодня Минобороны рассекретило документы, связанные с подготовкой встречи лидеров трех держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.

В эти дни исполняется 75 лет одному из ключевых событий в истории Второй мировой войны — Ялтинской конференции. Сегодня Минобороны рассекретило документы, связанные с подготовкой встречи лидеров трех держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Именно в Ялте союзники очертили контуры послевоенного мира и приняли важнейшие решения о принципах его устройства, в том числе решение о создании ООН.Среди рассекреченных только что документов эта фотография: Черчилль на английском кладбище в Крыму. За несколько дней до снимка оно было напичкано немецкими минами. Чтобы сюда попал британский премьер, саперы Черноморского флота прошерстили каждый метр. Тральщики выудили тонны мин из акватории.Конференция готовилась долго. Союзники предлагали множество мест встречи, только не на территории СССР. Черчилль звал в Шотландию, Сталин не очень вежливо отшутился: "Не люблю сырость и мужиков в юбках". Рузвельт хотел в Грецию или на Мальту."У России на руках были все карты. Красная армия на тот момент занимала почти всю Восточную Европу. Они победили нацистов, заставили тех отступить и были готовы выдвинуться на Берлин. Позиция Соединенных Штатов на тот момент была слабее, так как они были заложниками собственных обещаний", — говорит Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне.Сталин, чувствуя свою силу, настоял. Самолеты Черчилля и Рузвельта прилетели в Крым с разницей в пять минут.Во время конференции за этим столом не было, конечно, ни одного свободного места. Главные переговорщики появлялись позже. Черчилль вспоминал, что когда входил Сталин, все сразу поднимались и почему-то держали руки по швам. Но неожиданно для гостей он был великодушен."В нем не было никакого хвастовства, успехи не ударили ему в голову, а придали дополнительной уверенности, позволявшей шире смотреть на вещи и не бояться идти на уступки", — вспоминает Александр Кадоган, британский дипломат, заместитель министра иностранных дел Великобритании.Самые серьезные, хотя и взаимные уступки касались Польши."Польша претендовала на очень серьезные территориальные приращения за счет Германии, на чем настаивал Советский Союз и против чего решительно выступали и Соединенные штаты, и Великобритания. Но, тем не менее, польские граждане должны помнить, что те границы западные, которые у Польши сейчас есть, они никогда не были границами Польши. Это то, что Советский Союз им выбил, подарил ценой огромного количества жизней в 1945 году", — объясняет Вячеслав Никонов, доктор исторических наук, депутат Госдумы РФ.Взамен СССР согласился на то, чтобы в польское правительство вошел Станислав Миколайчик — политик-эмигрант, поддерживавший враждебную Советам Армию Крайову, а по сведениям Кима Филби — британский платный агент.А в этой комнате Сталин пообещал Рузвельту вступить в войну против Японии, а СССР получил территории Сахалина и Курильских островов. Вот эта запись в итоговых документах.Именно благодаря Ялте Франция вошла в клуб стран-победителей, получила свои зоны оккупации Германии, а потом участвовала в Нюрнбергском процессе. Конечно, мировые лидеры симпатизировали Де Голю. Черчилль больше, Рузвельт меньше, но все сходились на том, что в будущей Европе Германии должен быть противовес — им должна была стать Франция.Сейчас это назвали бы сенсацией: решением "большой тройки" на мировую арену вышел Китай."Тогда для многих это было как-то неожиданно, Китай не фигурировал как эпицентр мировой политики. Но это было понимание все-таки его большой роли", — говорит Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН.Россия, Китай, Франция, Великобритания, США — так сложился Совет Безопасности ООН, где все решения принимаются единогласно, и каждый имеет право вето. Наметились контуры Организации Объединенных Наций. В нее по настоянию СССР самостоятельными членами вошли Украина и Белоруссия. Сталин хотел добавить еще и Литву, но Рузвельт был решительно против.ООН оказалась куда более успешной, чем не оправдавшая надежды Лига Наций. И главный итог — Ялта обеспечила мир в Европе на самом деле, а не на каких-то 20 лет, как в Версале, где все решения принимались без России.