Китайские производители мобильных телефонов на время прекратили поставки техники в Россию. Такое решение было принято после того, как фабрики в КНР продлили новогодние каникулы из-за ..

Китайские производители мобильных телефонов на время прекратили поставки техники в Россию. Такое решение было принято после того, как фабрики в КНР продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса, сообщает "Коммерсантъ".Сотрудник компании "Марвел-Дистрибуция" Павел Вьюков считает, что если такая ситуация будет длиться 2-5 недель, то на российском рынке стоит ожидать дефицит товаров. Однако это будет на руку бизнесу, так как ритейлеры смогут распродать старые запасы со складов, передает телеканал "".