Жительница города Ухань Виктория Маковцова в прямом эфире программы 60 минут пожаловалась, что не может выехать из эпицентра коронавируса в то время, как другие страны эвакуировали своих граждан. Накануне ВОЗ объявила вспышку китайского коронавируса 2019-nCoV глобальной чрезвычайной ситуацией.

Жительница города Ухань Виктория Маковцова в прямом эфире программы "60 минут" пожаловалась, что не может выехать из эпицентра коронавируса в то время, как другие страны эвакуировали своих граждан. Накануне ВОЗ объявила вспышку китайского коронавируса 2019-nCoV глобальной чрезвычайной ситуацией. Но жителям Уханя запрещено покидать город."Почему ВОЗ не запретила другим странам выехать? Вчера выехали французы, британцы, марокканцы, даже Бангладеш своих жителей эвакуировал. Все проходили экспресс-тест перед посадкой в самолет. Они уже в своих странах сидят на карантине. Почему же нас здесь держат?" — недоумевает Виктория.Город Ухань закрыт на карантин на неопределенное время, не работают вокзалы и аэропорт. "Мы 24 часа в сутки пытаемся дозвониться в посольство. Говорят, что у нашего консульства нет личного самолета, поэтому сейчас этот вопрос решается с Москвой", — поясняет жительница Уханя.Виктория также рассказала об обстановке в охваченном коронавирусом городе. По ее словам, еда и вода есть, продовольственные магазины и аптеки работают бесперебойно."Мы постоянно покупаем маски, с этим проблем нет. Большой вопрос, как долго этот карантин продлится? Ведь той зарплаты, которую нам выплатили, хватит ненадолго. Здесь никто не проводит экспресс-тесты. Буквально на днях у нас девочка заболела. Слава богу, что это оказалась простуда. В течение трех дней мы пытались вызвать скорую и дозвониться до посольства. Нам содействие оказали только наши работодатели, которые помогли найти волонтеров. Они связались со скорой помощью. Однако им ответили, что пока нет свободных машин, надо подождать", — сообщила женщина.Ведущие программы "60 минут" пообещали связаться с российским посольством и сообщить о данной проблеме. Они надеются, что ситуация изменится. Ведь буквально накануне китайские власти рапортовали, что конкретно в Ухань были отправлены еще 3 тысячи медиков.Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса 2019-nCoV в Китае международной чрезвычайной ситуацией. По последним данным, из-за вируса погибли 213 человек, заражены почти 10 тысяч. Как заявил глава организации, режим ЧС позволит привлечь международное внимание к вспышке болезни.