Бразильский защитник португальской Браги Пабло Сантос на правах аренды перешел в казанский Рубин. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа игрока. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Бразильский защитник португальской "Браги" Пабло Сантос на правах аренды перешел в казанский "Рубин". Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа игрока. Финансовые подробности сделки не разглашаются.Сантос – воспитанник бразильского "Пайсанду", откуда в 2017 году перешел в португальскую "Маритиму". Летом 2018 года 27-летний игрок обороны перебрался в "Брагу", в составе которой в текущем сезоне принял участие в 20 играх во всех турнирах и забил один мяч.«Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом