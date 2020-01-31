Утром 31 января на Московской бирже российская валюта продемонстрировала незначительное снижение. составил 63,03 за доллар и 69,41 за евро. Эксперты объясняют падение отечественной валюты со ..

Утром 31 января на Московской бирже российская валюта продемонстрировала незначительное снижение. составил 63,03 за доллар и 69,41 за евро.Эксперты объясняют падение отечественной валюты со снижением цен на нефть и выходом инвесторов из рисковых активов. По данным "Интерфакс", это связано с беспокойством по поводу распространения коронавируса.