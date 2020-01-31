Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков рассказал о текущем положении террористов в Идлибе. По его словам, они имеют мощный боевой потенциал.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков рассказал о текущем положении террористов в Идлибе. По его словам, они имеют мощный боевой потенциал.В руки сирийских военнослужащих в ходе отступления боевиков попало большое число оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства. По словам Боренкова, это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов. Он мог обрушиться на такие города, как Хама и Алеппо, если бы этому не воспрепятствовало контрнаступление сирийской армии.Юрий Боренков рассказал, что правительственные войска Сирии при отражении атак боевиков в Алеппо и Идлибе захватили или уничтожили 11 танков, 19 бронетранспортов и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники, 4 реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров, а также 4 беспилотных летательных аппарата, сообщает ТАСС.Ранее в пятницу, 31 января, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская армия освободила от боевиков на юге провинции Алеппо две деревни. Военным удалось взять в плен значительное число террористов.Боренков рассказал, что на сегодня в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны бандформирований — за прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела.