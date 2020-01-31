Иран сделал прорыв в создании ядерного оружия. Для создания его компонентов Исламской Республике потребуется около 4-5 месяцев. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на документы израильской разведки Моссад, которые были добыты в Тегеране два года назад. В них содержатся планы и чертежи, относящиеся к ядерной программе Ирана.

Иран сделал прорыв в создании ядерного оружия. Для создания его компонентов Исламской Республике потребуется около 4-5 месяцев. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на документы израильской разведки "Моссад", которые были добыты в Тегеране два года назад. В них содержатся планы и чертежи, относящиеся к ядерной программе Ирана, уточняет агентство "Интерфакс".Напомним, после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий, Иран ограничил работы по созданию оружия массового поражения. Однако весной 2019 года Тегеран заявил, что страны, которые участвуют в СВПД, не выполняют своих обязательств, следовательно, Исламская Республика решила возобновить свою ядерную программу.В частности, Иран пообещал перестроить реактор в городе Араке, чтобы тот снова мог производить оружейный плутоний.