В новый состав Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве созыва на 2020-2023 годы вошли 35 человек. Участниками был определен план работы на предстоящий период...

В новый состав Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве созыва на 2020-2023 годы вошли 35 человек. Участниками был определен план работы на предстоящий период.Первое заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве в новом составе состоялось с участием заместителя начальника столичного Главка генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца.«Я рад приветствовать вас на первом заседании нового состава Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, которое станет началом очередного этапа взаимоотношений гражданского общества и московской полиции. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и поддержания правопорядка на улицах нашего города», – отметил Андрей Понорец, открывая заседание.Также заместитель начальника Главка сообщил, что многие вопросы в области повышения уровня доверия к органам внутренних дел и защите прав и свобод граждан, стоящие пред столичной полицией, невозможно решить без участия членов совета. Деятельность Общественного совета строится на основе открытого диалога с правозащитным сообществом и общественными организациями, религиозными объединениями, диаспорами и национально-культурными автономиями. Андрей Владимирович выразил уверенность, что совместными усилиями этот диалог станет более продуктивным, направленным на совершенствование деятельности столичной полиции.Формат общения в рамках Общественного совета позволяет обсудить многие вопросы взаимодействия. Так, уже на первом заседании участники перешли к проработке конкретных планов и предложений на 2020 год. В частности, был сформирован и утвержден состав рабочих групп и комиссий, которые будут оказывать содействие в работе полицейских столицы.Помимо обсуждения приоритетных направлений деятельности, участники единогласно приняли решение избрать председателем Общественного совета Татьяну Косаревич, председателя Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка. Путем открытого голосования были выбраны ее заместители и ответственный секретарь.В завершение заседания в торжественной обстановке всем членам Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве вручили удостоверения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве