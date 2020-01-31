Подозреваемый за 7 тысяч рублей продал мужчине предмет, похожий на револьвер...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 27-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте газового пистолета.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 27-летний приезжий, который за 7 тысяч рублей продал мужчине предмет, похожий на револьвер. Согласно проведенному исследованию предмет относится к газовому неогнестрельному оружию.Дознанием Отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18