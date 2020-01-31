В ходе досмотра у 39-летнего мужчины и 33-летней женщины было обнаружено и изъято два свертка с веществом неизвестного происхождения, общей массой 150 граммов...

Сотрудники полиции ОНК УВД по ВАО совместно с коллегами из ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на 105-м км МКАД сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ для проверки документов. При общении полицейские обратили внимание на пассажиров, которые заметно нервничали, поэтому было принято решение провести личный досмотр граждан.В ходе досмотра у 39-летнего мужчины и 33-летней женщины было обнаружено и изъято два свертка с веществом неизвестного происхождения, общей массой 150 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73