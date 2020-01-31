Соединенные Штаты Америки будут вводить санкции против Российской Федерации до тех пор, пока она не вернет Крым Украине.

Соединенные Штаты Америки будут вводить санкции против Российской Федерации до тех пор, пока она не вернет Крым Украине.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя визит в Киев госсекретаря Майка Помпео.Руководитель американского внешнеполитического ведомства вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к мемориалу погибшим в Донбассе в ходе "российской агрессии", однако не стал говорить о новых санкциях против Москвы, подчеркнув, что сохранятся прежние.Полуостров стал частью России по результатам проведенного в марте 2014 года референдума в Крыму, в ходе которого большинство его участников выразили желание присоединиться к РФ.Вашингтон не признал результатов народного голосования, последовательно вводя санкции против физических лиц, компаний и ведомств РФ. Москва заявила, что вопрос о Крыме закрыт навсегда и приняла ответные меры, пойдя на импортозамещение.