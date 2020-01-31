Скандал, разразившийся вокруг кроссовера осенью прошлого года после журналистских испытаний, завершен. Те же самые эксперты проверили модернизированный вседорожник и пришли к воодушевляющим выводам. Но что делать тем, кто уже купил RAV4?

Скандал, разразившийся вокруг кроссовера осенью прошлого года после журналистских испытаний, завершен. Те же самые эксперты проверили модернизированный вседорожник и пришли к воодушевляющим выводам. Но что делать тем, кто уже купил RAV4?В сентябре-2019 шведское издание Teknikens Varld опубликовало видео с "лосиного теста" Toyota RAV4 — испытаний, которые имитируют резкое перестроение. Такой маневр может понадобиться для объезда неожиданно возникшего препятствия, к примеру, выскочившего на дорогу лося — отсюда и название. Журналисты заявили, что при определенных обстоятельствах кроссовер ведет себя небезопасно и склонен к опрокидыванию.В Toyota отреагировали сдержанно, отметив, что внутризаводские тесты кроссовер прошел на "отлично", но пообещали разобраться в ситуации. Итогом стал набор новых калибровок для бортовой системы стабилизации VSC, который благодаря более раннему срабатыванию тормозных механизмов в экстренной ситуации должен исключить потерю управления при резких маневрах.И журналистам Teknikens Varld, как инициаторам всей этой истории, удалось первыми проверить состоятельность доработанной системы. Заявлено, что теперь RAV4 справляется с "лосиным тестом" на скорости 72 км/ч, тогда как ранее уезжал с траектории уже на 68 км/ч. В Toyota, в свою очередь, отметили, что начнут снабжать серийные кроссоверы заново откалиброванной системой во втором квартале 2020 года — возможно, в апреле или в мае.Но речь в этом случае идет о свежесобранных машинах, тогда как организовывать отзывную кампанию ради апгрейда софта уже проданных кроссоверов Toyota, похоже, не собирается. Решение по обновлению программного обеспечения будут принимать сами владельцы на свое усмотрение: обещано, что официальные дилерские центры будут оказывать такую услугу, но специально созывать никого не станут — мол, кроссовер и в базовом виде абсолютно безопасен.