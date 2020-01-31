В швейцарском Санкт-Морице на седьмом этапе Кубка мира по скелетону завершились соревнования у мужчин. По итогам двух попыток победу одержал латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, показавший время 2 минуты 15,89 секунды.

В швейцарском Санкт-Морице на седьмом этапе Кубка мира по скелетону завершились соревнования у мужчин. По итогам двух попыток победу одержал латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, показавший время 2 минуты 15,89 секунды.Второе место занял представитель Германии Феликс Кайзингер (+0,31 секунды). Тройку лучших замкнул его соотечественник Аксель Юнг, отставший от лидера на 0,34 секунды.Россиянин Александр Третьяков финишировал лишь шестым (0,42) и уступил лидерство в общем зачете Кубка мира Дукурсу. Третьим идет южнокореец Юн Сун Бин.