Женщина, обнаружив на прилавке забытый телефон, похитила его.

30 января текущего года следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки Владимирской области, 1978 года рождения. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В сентябре прошлого года жительница города Владимира оставила сотовый телефон на прилавке в одной из аптек областного центра. Вернувшись через некоторое время, мобильный потерпевшая не обнаружила. В аптеке ничем не помогли. После этого женщина обратилась в полицию.Сотрудники УМВД России по городу Владимиру, прибыв на место происшествия, провели осмотр и опросили очевидцев. Следственным управлением городского УМВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе оперативно-розыскных мероприятий в декабре прошлого года сотрудниками уголовного розыска была установлена личность предполагаемого подозреваемого – 42-летняя уроженка Владимирской области, работник аптеки. Полицейские задержали женщину. Она дала признательные показания, объяснив проступок финансовыми трудностями.В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Граждане, помните! При находке вещей необходимо задуматься о правомерности Ваших действий: они будут расценены как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имеется возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.