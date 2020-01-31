Сокровище Амазонки обнаружили на своих счетах инвесторы американской компании Amazon.
"Сокровище Амазонки" обнаружили на своих счетах инвесторы американской компании Amazon.
Своим отчетом за четвертый квартал прошлого года технологический гигант просто отправил в нокдаун всех аналитиков и прогнозистов, которые даже не близко не смогли предсказать такие результаты. Выше любых ожиданий оказались как и суммарная выручка, так и показатели одного из наиболее перспективных направлений бизнеса, а именно облачного сервиса, передает телеканал "Россия 24".
Отдельного внимания заслуживает чистая прибыль Amazon, которая составила почти 3,3 миллиарда и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на восемь процентов. Таким образом, компании удалось сломить нисходящую тенденцию двух предыдущих кварталов и заткнуть за пояс экспертов, которые предсказывали всего 2 миллиарда. При этом таких показателей гиганту удалось достичь на фоне огромных инвестиций, в первую очередь в собственную службу доставки.
Инвесторы не смогли оставить без внимания такую денежную посылку и на постмаркете акции Amazon выросли почти на 10%, при этом в моменте рост капитализации превышал 13 процентов, что подтолкнуло и так недешевую компанию за отметку в один триллион долларов.
Это самый большой суточный рост ценных бумаг компании с октября 2017 года.