МВД РФ разместило проект закона об освобождении врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических средств на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД РФ разместило проект закона об освобождении врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических средств на портале проектов нормативных правовых актов.В ведомстве пояснили, что потеря наркотических и психотропных лекарств зачастую связана с недобросовестным исполнением медиками своих служебных обязанностей, но не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот.Разработанный документ должен исключить ситуации избыточного уголовного преследования врачей, которые, к примеру, просто случайно разбили ампулу с подобным препаратом.Ранее вопрос об ответственности медиков был поднят во время встречи президента России с общественностью в Калининградской области в октябре 2019 года. Владимир Путин согласился с тем, что ответственность в подобных случаях можно было бы смягчить. В январе 2020 года глава государства подписал поручение подготовить соответствующие поправки в законодательство.