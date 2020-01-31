В аэропорту Шереметьево вдвое увеличено число медицинских работников. Это было сделано для контроля за возможным распространением нового типа коронавируса. В каждом терминале ..

В аэропорту Шереметьево вдвое увеличено число медицинских работников. Это было сделано для контроля за возможным распространением нового типа коронавируса."В каждом терминале в пассажирском пункте работают по два медработника в смену, итого на пять терминалов десять медработников. Но мы усилили смены, добавили десять человек, итого – по 20 человек в смену. Защита персонала осуществляется с использованием противочумных костюмов", – сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель гендиректора аэропорта Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов. Ранее сообщалось, что еще два человека были госпитализированы на территории России с подозрением на коронавирус. Муж и жена с признаками ОРВИ сами обратились к медикам. Супруги недавно вернулись из Китая.