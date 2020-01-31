В Азовском море на борту танкера произошла поножовщина. Старший помощник капитана попытался зарезать одного из матросов. Как сообщает телеканал , двое членов команды, испытывающие ..

В Азовском море на борту танкера произошла поножовщина. Старший помощник капитана попытался зарезать одного из матросов.Как сообщает телеканал "", двое членов команды, испытывающие неприязнь друг к другу, устроили потасовку. В ходе конфликта один их них схватил кухонный нож и четыре раза ударил оппонента.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Старшего помощника капитана отправили под домашний арест до выяснения обстоятельств.