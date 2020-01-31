Собственную электронную платформу для предварительного заказа товаров в магазинах беспошлинной торговли запустил московский аэропорт Домодедово.

Собственную электронную платформу для предварительного заказа товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) запустил московский аэропорт Домодедово.Пресс-служба аэропорта разъяснила, что сервис позволит выбрать товары до начала путешествия, оплатить же их покупатель сможет непосредственно в терминале.В настоящее время на сайте уже доступны товары сети Heinemann Duty Free. В ближайшее время ведутся работы по предоставлению коллективных заказов в сервисе."Известия" сообщают, что аэропорты Внуково и Шереметьево пока детально изучают необходимость создания онлайн-сервисов из магазинов duty free.