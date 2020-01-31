В индийском штате Уттар-Прадеш полицейские застрелили мужчину, который в собственном доме держал в заложниках более 20 детей.

В индийском штате Уттар-Прадеш полицейские застрелили мужчину, который в собственном доме держал в заложниках более 20 детей.Суреш Батам из округа Фаррухабад ранее обвинялся в убийстве, но осужденный пожизненно за убийство был освобожден под залог.На день рождения своей дочери он пригласил детей и взял их в заложники​​​, среди которых оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин, передает РИА Новости.Односельчанин преступника попытался начать переговоры, но в ответ получил пулю в ногу. Полицейские окружили дом Батама, но он обстрелял стражей порядка и бросил в них ручную гранату.В ходе спецоперации мужчина был убит. Ранения получили трое полицейских.По предварительным данным, ни один ребенок не пострадал.