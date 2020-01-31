Старший оперативный дежурный Роман Карпенко во внеслужебное время предпринял меры для задержания предполагаемого злоумышленника.

27 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» обратилась женщина с заявлением о том, что у ее несовершеннолетнего сына на улице Брюсова неизвестный открыто похитил сотовый телефон. Злоумышленник вырвал телефон из рук мальчика и убежал.Ребенок смог хорошо описать одежду, которая была на мужчине.Старший оперативный дежурный майор полиции Роман Карпенко, возвращаясь после рабочей смены домой, обратил внимание на неопрятно одетого мужчину, схожего по приметам с подозреваемым в совершении грабежа. Роман Карпенко незамедлительно вызвал наряд полиции. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и доставили в дежурную часть.В ходе допроса подозреваемый, ранее судимый безработный мужчина без определенного места жительства, в содеянном сознался.При личном досмотре задержанного сотрудники полиции изъяли похищенное имущество.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Фигурант заключен под стражу.