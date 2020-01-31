В Красноярском крае школьника ударили в глаз молотком за то, что он сдал курящих старшеклассников. Стали известны подробности вопиющей истории. Уточняется, что подростку стали поступать ..

В Красноярском крае школьника ударили в глаз молотком за то, что он "сдал" курящих старшеклассников.Стали известны подробности вопиющей истории.Уточняется, что подростку стали поступать поступать угрозы. Он рассказал, что боится за свою жизнь. Спустя месяц на уроке труда одноклассник ударил мальчика в глаз молотком. Родители обидчика утверждают, что это была случайность. При этом мать пострадавшего ребенка уверена, что поступок был преднамеренным. По словам женщины, администрация школы предлагала ей деньги, чтобы замять ситуацию. По данным телеграм-канала "Подъем", глаз и зрение подростку удалось спасти.