Сразу 14 китайских туристов пожаловались в Москве на плохое самочувствие и высокую температуру. В гостиницу, находящуюся в центре Москвы, оперативно прибыли бригады медиков, они осмотрели пациентов на месте.

Сразу 14 китайских туристов пожаловались в Москве на плохое самочувствие и высокую температуру. В гостиницу, находящуюся в центре Москвы, оперативно прибыли бригады медиков, они осмотрели пациентов на месте. Обследование показало, что высокой температуры у туристов нет. Лишь у одной женщины обнаружились легкие признаки острой респираторно-вирусной инфекции. Подозрения на коронавирус не подтвердились, госпитализация никому не потребовалась, передает телеканал "Россия 24".