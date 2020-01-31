Злоумышленники под угрозой применения насилия и уничтожения автотранспорта требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров...

Чертановский районный суд г. Москвы вынес приговор пятерым участникам организованной группы, обвиняемым в вымогательстве денежных средств.Как сообщалось ранее, в мае 2018 года сотрудники ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозревались в вымогательстве денежных средств у частных перевозчиков. Полицейские задержали пять человек в возрасте от 30 до 60 лет.Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия и уничтожения автотранспорта требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по городу Москве.Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство».В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, предметы, похожие на оружие, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Чертановский районный суд г. Москвы признал участников организованной группы виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28