Злоумышленники под угрозой применения насилия и уничтожения автотранспорта требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров...
Чертановский районный суд г. Москвы вынес приговор пятерым участникам организованной группы, обвиняемым в вымогательстве денежных средств.
Как сообщалось ранее, в мае 2018 года сотрудники ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозревались в вымогательстве денежных средств у частных перевозчиков. Полицейские задержали пять человек в возрасте от 30 до 60 лет.
Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия и уничтожения автотранспорта требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по городу Москве.
Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство».
В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, предметы, похожие на оружие, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Чертановский районный суд г. Москвы признал участников организованной группы виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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