Наркоторговцам из Москвы заказали поджечь автомобиль доставщика пиццы. Криминальная история произошла в Южном Тушино. По данным телеграм-канала Mash, главной целью вечера стал поджог ..

Наркоторговцам из Москвы заказали поджечь автомобиль доставщика пиццы. Криминальная история произошла в Южном Тушино.По данным телеграм-канала Mash, главной целью вечера стал поджог пиццерийного авто. Уничтожить иномарку заказали в так называемом "Даркнете". Парочка исполнила просьбу анонима, попыталась сбежать и оказалась в руках полицейских. При задержании у злоумышленников нашли десять пакетиков с наркотическим веществом. Как оказалось, поджог – лишь небольшая "подработка". Обычно ребята занимаются тем, что размещают закладки.