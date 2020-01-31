31.01.2020

2020-01-31 13:10:03

В Оргтруде семья не может выехать из постройки времен НЭПа

Оправданный риск или жизненная необходимость. Семья переселенцев из аварийного дома в микрорайоне Оргтруд не может договориться с муниципалитетом о предоставлении жилья взамен аварийного. 100 летний дом еще в 2014 году попал в программу по сокращению ветхого жилья. Что мешает семье Доброновских справить новоселье в новом доме?

4 поколения в одной квартире. Валерий Доброновский, как и все его родственники, прожил в доме №2 по улице Октябрьской в микрорайоне Оргтруд всю свою жизнь. Квартиры признали аварийными еще в 2014-м. Бывшие соседи уже получили от города компенсацию или новое жильё. Сейчас Валерий Викторович с женой и несовершеннолетней дочерью - единственные обитатели этих бараков. Почти век назад их предоставили бабушке и деду Валерия Доброновского- работникам фабрики «Оргтруд».

Валерий Доброновский, житель аварийного дома: «Пол проседает, и каждую ночь, даже и не ночью, слышны звуки, не то скольжение бревен, не то стук какой-то вот этих. Это очень неприятно».

Дом рушится буквально на глазах. Деревянная постройка времен НЭПа, в ней до недавнего времени проживали 27 человек, сейчас в запустении. Но покинуть «опасные» квадратные метры семья Доброновских не может. По словам Валерия Викторовича, муниципалитет не предоставляет им новое жилье. Как бы не было поздно - сетует мужчина.

Валерий Доброновский, житель аварийного дома: «Этот угол отходил, и поэтому самосвал приезжал и засыпал этот угол, чтобы дальше он не ехал. - То есть дом уже просел более чем на полметра? - Да, и он продолжает садиться».

Благодаря программе по расселению из аварийного жилья (она рассчитана до 2025 года), более 700 горожан получат новые квартиры либо денежные компенсации. По мнению главы микрорайона Оргтруд Мелании Баранковой, муниципалитет много раз предлагал Валерию Доброновскому новую жилплощадь взамен аварийной, но почему-то ни один из предложенных вариантов его не устроил.

Баранкова Мелания, глава микрорайона Оргтруд: «Это нормальные, хорошие квартиры, в многоквартирных домах, относительно новые, с большой кухней - 9 квадратных метров, 2 большие комнаты, ну, как обыкновенная квартира, лоджия. Вот такие квартиры мы предлагали им, но им не подходит ни тот, ни другой вариант не подходит. Мы спрашиваем, что ты ждешь? что ты хочешь? лучшего? Все уже замечательные, прекрасные квартиры, сухие, светлые, теплые, что ты еще хочешь? В новом доме? - Я подумаю»

Время на раздумья у Валерия Викторовича есть, но его мало. Срок окончательного переселения из этих бараков заканчивается уже в сентябре. Тогда вековая история семейного дома Доброновских закончится. Его просто снесут. Если же стороны так и не смогут договориться, точку в деле поставит суд.

Александр Сыпченко, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»