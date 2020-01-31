Случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV не выявлено, хотя под подозрение попадали 236 человек. У 31 заболевшего - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 26 - грипп А, а у 14 - грипп В, отчиталась пресс-служба Роспотребнадзора.

Случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV не выявлено, хотя под подозрение попадали 236 человек. У 31 заболевшего — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 26 — грипп А, а у 14 — грипп В, отчиталась пресс-служба Роспотребнадзора. У семи заболевших лабораторно выявлен парагрипп, в 8 случаях — сезонная коронавирусная инфекция. Еще у 12 заболевших — микстинфекция.При этом Роспотребнадзор порекомендовал организациям, в которых работают уехавшие на празднование китайского Нового года граждане Китая, продлить им отпуск до особого распоряжения. Это делается в связи с риском распространения коронавируса, поясняет ТАСС.Вспышка коронавируса была обнаружена в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Почти 12-миллионный город был изолирован на карантин. Город не могут покинуть и тысячи иностранцев.Число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 9 тысяч 692, а 213 уже умерли.Новый вирус проник уже в 19 стран. Случаи его появления выявлены в Австралии, во Вьетнаме, в Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Корее, Сингапуре, США, Таиланде. Также есть заболевшие на Филиппинах, в Финляндии, Франции, Германии, на Шри-Ланке и в Японии.Москва временно закрыла погранпереходы на российско-китайской границе, чтобы исключить попадание вируса на территорию России.