Впрочем, обновленной Короллу 2020 модельного года можно назвать лишь с большой натяжкой — дело обошлось ревизией оснащения и легкой коррекцией стилистических деталей. Продажи модернизированного японского седана стартуют уже 31 января 2020 года по цене от 1 214 000 до 1 736 000 рублей.

Впрочем, обновленной "Короллу" 2020 модельного года можно назвать лишь с большой натяжкой - дело обошлось ревизией оснащения и легкой коррекцией стилистических деталей. Продажи модернизированного японского седана стартуют уже 31 января 2020 года по цене от 1 214 000 до 1 736 000 рублей.Самый главный бонус, который получили Toyota Corolla 2020 года - это появление поддержки Apple CarPlay и Android Auto в мультимедийных устройствах с 8-дюймовым экраном. Такое устройство доступно, начиная с комплектации "Комфорт" за 1 474 000 рублей. До недавних пор "Тойота" принципиально обходила коммуникацию с Apple и Google, а теперь начала массово внедрять интерфейсы в своих моделях.Вторым дополнением для "Короллы" стали два новых цвета "красный специальный металлик" и "бежевый металлик". Доплата за них составляет 25 500 и 17 000 рублей соответственно. В наиболее дорогих версиях "Престиж" и "Престиж Safety" появился хромированный молдинг на подоконной линии, а боковые и задние стекла получили заводскую тонировку.Напомним, что седаны Toyota Corolla для России оснащаются бензиновым атмосферником 1,6 л мощностью 122 л.с. (153 Нм). В базовых версиях есть возможность получить 6-ступенчатую МКП, а во всех остальных - вариатор CVT. Время разгона от 0 до 100 км/ч у "вариаторных" автомобилей составляет 10,8 секунды.