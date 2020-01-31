Впервые в России выявлены два случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

Впервые в России выявлены два случая заболевания коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что риска распространения коронавируса 2019-nCoV в России нет, поскольку больные изолированы, а их контакты проверены.Вице-премьер сообщила, что правительство России рассчитывает на сотрудничество с КНР по разработке вакцины против коронавируса. Кроме того, даны поручения ФАС и Росздравнадзору относительно того, чтобы аптечные сети не повышали цены в связи с инфекцией. Политик рассказала, что особенно опасным вирус может быть для пожилых людей, поэтому при первых же симптомах нужно обращаться к врачу.Татьяна Голикова рассказала, что Россия начинает эвакуацию российских граждан из китайского Уханя (там находятся 300 человек), а также прилегающей провинции Хубэй (341 человек). Вице-премьер отметила, что у людей будет возможность выбора — остаться в Китае или вернуться. Если граждане примут решение покинуть Китай, на родине они проведут две недели в карантине.Кроме того, по словам политика, Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией. Также с 1 февраля приостанавливается авиасообщение с КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.Голикова также заявила, что российское правительство готовит проект о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая, сообщает ТАСС. Что касается почтовых сообщений и грузоперевозок с КНР, их не планируется останавливать.Также стало известно о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в Великобритании. Соответствующее сообщение распространено главным санитарным врачом Соединенного Королевства Крисом Уитти. Гражданами какой страны они являются, не поясняется.Кроме того, появилась информация о первом случае заражения инфекцией на территории Таиланда.Ранее сообщалось, что в России не было зафиксировано ни одного случая заражения инфекцией.Впервые мир узнал о коронавирусе в декабре 2019 года. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань. В настоящее время больных коронавирусом более девяти тысяч. Летальный исход зафиксирован в 213 случаях.