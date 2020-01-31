31.01.2020

2020-01-31 15:00:07

В смерти четырех человек в Петушках может быть виновен фальшивый коньячный спирт

В первоначальной версии наиболее вероятной причиной отравления называлась «незамерзайка».

Жители Петушинского района продолжают обсуждать в соцсетях гибель многодетной матери и еще трех человек в Петушках, о которой мы сообщили вчера.

Они пишут, что это были благополучные люди, дорожные рабочие из Рязанской области, которые вряд ли бы стали пить спиртосодержащую техническую жидкость. Якобы, причиной несчастья мог стать коньячный спирт, купленный в деревне Аннино.

Напомним, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Возможно, выпить пострадавшим кто-то предложил.