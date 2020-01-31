По итогам турнира 1-е место заняла команда ветеранов Уголовного розыска...
28 января в спортивном комплексе Главного управления МВД России по г. Москве среди столичных полицейских состоялся турнир по футболу имени начальника уголовного розыска МВД СССР Владимира Корнеева.
В упорной борьбе финального матча сошлись команды ветеранов Московского уголовного розыска, действующих сотрудников Центра по противодействию экстремизму, Московского уголовного розыска, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска МВД России.
По итогам турнира 1-е место заняла команда ветеранов Уголовного розыска, 2-е – ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве и 3-е место – команда УУР ГУ МВД России по г. Москве.
В завершение спортивного мероприятия председатель Совета ветеранов МУРа полковник милиции Валерий Бобряшов поздравил призеров и вручил им памятные награды.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве