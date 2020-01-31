По итогам турнира 1-е место заняла команда ветеранов Уголовного розыска...

28 января в спортивном комплексе Главного управления МВД России по г. Москве среди столичных полицейских состоялся турнир по футболу имени начальника уголовного розыска МВД СССР Владимира Корнеева.В упорной борьбе финального матча сошлись команды ветеранов Московского уголовного розыска, действующих сотрудников Центра по противодействию экстремизму, Московского уголовного розыска, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска МВД России.По итогам турнира 1-е место заняла команда ветеранов Уголовного розыска, 2-е – ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве и 3-е место – команда УУР ГУ МВД России по г. Москве.В завершение спортивного мероприятия председатель Совета ветеранов МУРа полковник милиции Валерий Бобряшов поздравил призеров и вручил им памятные награды.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве