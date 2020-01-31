В туалете на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали сотрудника охранного ..

В туалете на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали сотрудника охранного предприятия, передает .Как удалось установить следователям, преступление произошло осенью прошлого года. Работники хостела вызвали охранника, чтобы усмирить пьяного постояльца. В результате между двумя мужчинами произошел конфликт, сообщает .Охранник несколько раз ударил оппонента резиновой палкой. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. После убийства виновник спрятал труп в общественном туалете на вокзале.