В городе Химки Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игорное заведение. Казино находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной ..

В городе Химки Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное игорное заведение. Казино находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной улице, сообщает "МВД Медиа".В ходе осмотра полицейские изъяли компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства. Организатора незаконной деятельности задержали. С правонарушителя взяли подписку о невыезде, передает "".