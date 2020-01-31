Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате Испании. 26-летний форвард подписал контракт с Вильярреалом, рассчитанный до июня 2025 года.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате Испании. 26-летний форвард подписал контракт с "Вильярреалом", рассчитанный до июня 2025 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста не менее 23 миллионов евро, при этом стоимость футболиста оценивается в 42 миллиона евро.¡¡¡Y ahora sí, sí, sí