Есть пострадавшие

Днём 30 января во Владимире на пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта произошло ДТП с участие автобуса №22 и легковушки «Киа». В результате аварии пострадали несколько человек, сообщают очевидцы.По предварительной информации, водитель «Киа» не уступил дорогу автобусу. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.