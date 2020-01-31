Поспорили Россия, США и Франция у кого летчики лучше. Приезжают в США там летчик супер летает, такие кренделя выписывает. Приезжают во Францию, там летчик тоже супер, мертвую петю делает. Ну приезжают в Россию, а там посадить некого, но засунули в самолет алкаша. Пока он взлетал выволился, держется за шоси, орет, руку тянет. Ну с земли ничего не видно. Спрашивают:
- Че это он не в самолете?
- Да это он на ходу самолет чинит!
- А че руку тянет?
- Гаичный ключ просит!
- А че глаза квадратные?
- Расмер гайки показывает!!!!!!!
еще анекдот!