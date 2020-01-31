31.01.2020

2020-01-31 17:40:08

Во Владимире общественники обсудили реализацию нацпроектов

Послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию как руководство к действию. Как будут реализовывать Послание в регионах? Во владимирском филиале РАНХиГС сегодня встретились преподаватели, врачи, общественники, политические деятели. Одна из главных тем - здравоохранение. Льготное лекарственное обеспечение, ремонт поликлиник, скорая помощь, строительство ФАПов. И, конечно, кадровый вопрос.

- У нас есть одно предложение, которое, мы считаем, должно хоть как-то повлиять. У нас есть целевое обучение. Куда направляет наш департамент наших специалистов на обучение. Но большая проблема - что специалисты к нам не возвращаются. Так вот надо ужесточить те меры, чтобы наши специалисты сюда возвращались, - предлагает Татьяна Питиримова, координатор площадки "Здравоохранение", член регионального штаба ОНФ.



Общественники обсудили национальные проекты "Культура", "Образование" и "Демография". Напомним, в 2020 году появился материнский капитал на первенца - 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка сумма маткапитала составит 616 тысяч рублей. Активисты ОНФ предлагают ввести новое понятие - "Мама - это профессия". Роль матерей в России нужно пересмотреть. Также звучали предложения в поддержку учителей, строительства новых детских садов. Сегодня - единый день обсуждения Послания Президента. Такие встречи проходят по всей стране. Главная задача общественников - сформировать единую карту предложений. Она отправится в федеральный штаб ОНФ, а потом - на рассмотрение Президенту. В своем послании Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.

- Повышение авторитета и возможностей парламента нашей страны, повышение требований к представителям разного уровня власти. Прежде всего о том, что кандидаты могут занимать высокие посты, будучи гражданами Российской Федерации, - говорит Виктор Чирикин, заведующий кафедрой теории истории государственного права владимирского филиала РАНХиГС.