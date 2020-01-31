Роспотребнадзор разработал памятку для защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ. Первая информация о заболевании появилась в декабре прошлого года.

Роспотребнадзор разработал памятку для защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ. Первая информация о заболевании появилась в декабре прошлого года.Специалисты призывают россиян соблюдать правила личной гигиены. Чтобы не допустить распространения инфекции, они советуют мыть руки после посещения общественных мест, перед едой и приготовлением пищи.Также граждан призвали воздержаться от походов в зоопарки и на мероприятия с участием животных. Ради безопасности не стоит закупаться на рынках, где продают свежие морепродукты. Пить разрешено только бутилированную воду, избегать сырых продуктов.Как говорится на сайте , для защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ поможет маска, которую желательно менять каждые два-три часа. При первых признаках болезни лучше обратиться за профессиональной помощью и не заниматься самолечением.Гражданам советуют заранее планировать поездки в Китай и не посещать Ухань до стабилизации ситуации, передает .Первые случаи заболевания коронавирусом (2019-nCoV) зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Чтобы не допустить распространения инфекции, правительство России издало постановление о закрытии границ с Китаем. Также РФ приостановила выдачу электронных виз гражданам республики.