Силой зла назвал США американский режиссер Оливер Стоун, беседуя с журналистом RT.

"Силой зла" назвал США американский режиссер Оливер Стоун, беседуя с журналистом RT."Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для простых людей!"По мнению режиссера, Америке "может все вернуться бумерангом".Говоря о коррупции, Стоун предположил, что в его стране ее масштабы превосходят эти же показатели в других государствах."На самом деле всем правят деньги", — резюмировал Стоун, рассуждая об американской демократии.Оливер Стоун не первый раз выражается достаточно критично по поводу политики Соединенных Штатов внутри страны и на мировой арене.В одном из своих фильмов про Украину американский режиссер решил найти доказательства вмешательства России в выборы в США. Руку Москвы не увидел, а вот украинское влияние на американские выборы было. Через фонд Сороса в Киев закачивали миллионы долларов. За Хилари Клинтон и против Дональда Трампа появлялись заказные материалы в СМИ. Факты доказаны и осужденные есть.Кроме того, Стоуна волнуют отношения России и Украины. Он надеется, что когда-то снова наступит время, и два братских народа будут жить в дружбе."Нельзя просто сказать, что это — два народа и одна культура. Ведь многие украинцы не хотят иметь ничего общего с Россией. И это жители запада и центральной части страны. Но нужно каким-то образом учитывать мнение и тех, кто хочет быть вместе с Россией в культурном, языковом и экономическом плане".