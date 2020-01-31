Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о безоговорочном праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.Как передает РИА Новости, об этом дипломат рассказал в интервью Radio Zet, подчеркнув, что данную тему необходимо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности. При этом он подчеркнул, что в нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Россией связаны с рядом трудностей.С данной точкой зрения солидарен лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который ранее проинформировал общественность о том, что Москва, как и Берлин, должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.В свою очередь, российские политики не раз обращали внимание на попытки ряда западных стран переписать историю.Так, в середине декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин отметил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, вступили в сговор с нацистской Германией, в распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах. Он также рассказал, как польский посол в Третьем рейхе Юзеф Лепский пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за его планы выслать евреев в Африку.Данные Путина вызвали возмущение у официальной Варшавы, где пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года.В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости Германии возместить ущерб. В ответ Берлин сообщил, что страна уже перечислила крупные денежные суммы и ничего больше платить не собираются.Польские власти также выдвигали претензии к России, поскольку, по их мнению, Польша отказалась в свое время от выплат со стороны ГДР под давлением СССР. Москва ответила, что Варшава не имеет права на репарации.