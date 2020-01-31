Его отправили под домашний арест на 2 месяца

30 января Октябрьский районный суд города Владимира отправил заместителя главного врача «Красного креста» Александра Певунова под домашний арест на 2 месяца по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СледКом РФ по Владимирской области.По версии следствия, в начале июня 2019 года зам главврача получил взятку в размере 1,1 миллиона рублей. За эти деньги он должен был на торгах по двум госконтрактам на поставку рентген оборудования в больницу «скорой» помощи.Напомним, в прошлом году в отношении главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой было также возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Тогда, по версии СледКома, она помогала при закупке дорогостоящего томографа в больницу.