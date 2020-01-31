Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Костерево в возрасте от 22 до 40 лет. Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража), а один из них также в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).По версии предварительного следствия, в мае прошлого года фигуранты из подъезда многоквартирного дома в городе Костерево путем свободного доступа тайно похитили 2 велосипеда, принадлежащие местным жительницам.Продолжая противоправную деятельность, злоумышленники незаконно проникли на территорию пункта приема металла, расположенного в Костерево, откуда похитили металлические изделия. Похищенное они сдали в пункт приема металлолома в другом городе. Полученные деньги разделили между собой и потратили на личные нужды.Также один из фигурантов, подвергнутый административному наказанию в соответствии с ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, в ноябре прошлого года совершил покушение на мелкое хищение. В одном из сетевых магазинов в Петушинском районе мужчина похитил 10 упаковок сыра, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 23 тысяч рублей.После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личности и задержали подозреваемых, ранее судимых за аналогичные преступления безработных местных жителей.Фигуранты свою вину признали полностью. В ходе следствия похищенные велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.