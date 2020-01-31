Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Костерево в возрасте от 22 до 40 лет. Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража), а один из них также в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).
По версии предварительного следствия, в мае прошлого года фигуранты из подъезда многоквартирного дома в городе Костерево путем свободного доступа тайно похитили 2 велосипеда, принадлежащие местным жительницам.
Продолжая противоправную деятельность, злоумышленники незаконно проникли на территорию пункта приема металла, расположенного в Костерево, откуда похитили металлические изделия. Похищенное они сдали в пункт приема металлолома в другом городе. Полученные деньги разделили между собой и потратили на личные нужды.
Также один из фигурантов, подвергнутый административному наказанию в соответствии с ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, в ноябре прошлого года совершил покушение на мелкое хищение. В одном из сетевых магазинов в Петушинском районе мужчина похитил 10 упаковок сыра, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан.
Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 23 тысяч рублей.
После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личности и задержали подозреваемых, ранее судимых за аналогичные преступления безработных местных жителей.
Фигуранты свою вину признали полностью. В ходе следствия похищенные велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам.
В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.