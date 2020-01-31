В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января. По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. ..

В Архангельске 17-летний местный житель ограбил таксиста. Инцидент произошел 30 января.По предварительной версии, молодой человек, угрожая водителю ножом, потребовал передать ему деньги. Таксист отдал ему выручку в размере 500 рублей и документы на автомобиль.Потерпевший написал заявление в полицию. Правонарушителя оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает .