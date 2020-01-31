Министерство внутренних дел и Российский союз автостраховщиков, похоже, самостоятельно не вывозят: для борьбы с мошенничеством в сфере ОСАГО оба ведомства собираются привлечь частных детективов. Неочевидным следствием может стать очередное повышение цены полисов.

Идея передачи сбора доказательств мошеннической деятельности в области ОСАГО на аутсорсинг принадлежит МВД. Как отмечают "Известия" со ссылкой на материалы, направленные ведомством в Госдуму, РСА и Банк России, основные регуляторы этой сферы, к предложению отнеслись с энтузиазмом и уже готовят соответствующий законопроект.По действующему законодательству, частные сыщики должны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него, что, разумеется, невозможно, заявил "Известиям" заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.Соответственно, законопроектом должны быть изменены как процессуальный статус детективов, так и их полномочия: предполагается, что собранные сыщиками доказательства по новому закону будут рассматриваться судом наравне с теми, которые получены официальными правоохранительными органами.По оценкам РСА, общая сумма ущерба от мошеннических действий за 2019 год колеблется вокруг 6 млрд рублей, причем порядка четверти преступлений совершается либо самими сотрудниками страховых компаний, либо с их непосредственным участием. Возможно, более успешное противостояние мошенникам сделает сферу ОСАГО более доходной для компаний, однако привлечение к расследованиям частных детективов обойдется недешево.Сыщики работают не за зарплату: на каждое "доследственное" мероприятие у детективных агентств есть отдельная строчка в прайсе. Поэтому если страховым компаниям придется платить еще и детективам за расследования, это с высокой долей вероятности скажется на цене полисов.