Индексация соцвыплат, ужесточение контроля за размещением запрещенной информации в соцсетях.

Какие законы вступают в силу в феврале.- Индексация социальных выплат, пособий и компенсаций. Размер индексации составит 4,9 %.- Изменения перечня обязательных реквизитов кассового чека. Теперь индивидуальным предпринимателям необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену. Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг.- Соцсети обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.- Также с силу вступят новые требования для паевых инвестиционных фондов и новые правила аккредитации арбитражных управляющих в деле о банкротстве застройщика.- С 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава, позволяющий медицинским организациям полностью перейти на электронный документооборот.- С 1 февраля вступает в силу новый тариф на проезд грузовиков по федеральным трассам. Автомобили массой более 12 тонн будут платить через государственную систему "Платон" за вред, причиняемый дорогам, на 14 копеек больше – 2,34 рубля за километр пробега. Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции.- В феврале восстановленное молоко признают молочным продуктом. Долгое время такая продукция в России маркировалась как молочный напиток. Однако с 13 февраля высушенное, а потом разбавленное водой молоко будет возвращено в разряд настоящей молочной продукции.- С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам во внесении изменений в конструкцию автомобилей. Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств, а также об установке газобаллонного оборудования на машину.Изображение с сайта