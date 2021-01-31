С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17019 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14249 пациентов. В стационарах лежит 535 человек, из них 302 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2176 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 58 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 21 костромичу. Шесть новых случаев заражения выявлено в Павинском районе, четыре - в Мантурово. По трое инфицированных прибавилось в Волгореченске, Нерехте и Красносельском районе. По два случая диагностировано в Буе и Шарьинском районе. По одному - в Сусанино, Островском, Макарьеве, Поназыревском, Галичском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17019 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14249 пациентов. В стационарах лежит 535 человек, из них 302 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2176 заболевших.